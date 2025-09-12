FBI divulga vídeo do suspeito de matar Charlie Kirk fugindo do local do crime

O FBI divulgou na quinta-feira (11) um vídeo no qual o suspeito de assassinar o ativista Charlie Kirk aparece fugindo do local de onde os tiros foram disparados. Nas imagens, ele é visto correndo no telhado e depois pulando no chão, antes de seguir em direção a um empreendimento vizinho.

As autoridades norte-americanas pediram ao público que ajude a identificar o suspeito, que segue foragido. Kirk morreu aos 31 anos na quarta-feira (10) após ser baleado enquanto participava de um evento na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos.

Câmeras de segurança captaram a fuga do suspeito de matar Charlie Kirk. HANDOUT / AFP

— Precisamos de toda a ajuda possível. Qualquer vídeo ou foto que você tiver deve ser enviado para a nossa página de dicas — disse o governador de Utah, Spencer Cox, durante uma entrevista coletiva.

Cerca de 20 agências federais, estaduais e locais estão trabalhando no caso, entrevistando mais de 200 pessoas e reunindo mais de 7 mil pistas. Entretanto, a identidade do suspeito, suas possíveis motivações ou o seu paradeiro permanecem desconhecidos.

Além do vídeo, várias imagens do "possível atirador" foram divulgadas gradualmente na tarde de quinta-feira pelo FBI, que está oferecendo uma recompensa de US$ 100 mil por informações que levem à sua identificação e captura. As imagens mostram um homem usando boné e óculos escuros, tênis e uma camiseta preta com uma estampa que parece ser a bandeira americana.

O crime

Kirk foi atingido no pescoço enquanto debatia com estudantes no campus. As autoridades acreditam que foi um único tiro disparado de um telhado a quase 200 metros de distância.

Uma arma foi encontrada em uma área arborizada que se acredita ser a rota de fuga do homem. É um rifle de alta potência que os investigadores presumem ser a arma do crime. Os pesquisadores coletaram uma pegada, uma impressão da palma da mão e impressões do antebraço.

Embora a identidade do suspeito e o motivo do crime sejam desconhecidos, o presidente inicialmente culpou a esquerda pelo crime, mas na quinta-feira, ele pareceu mais comedido.

— Ele se opôs à violência. É assim que eu quero que as pessoas reajam — disse o presidente sobre o assassinato de um de seus aliados mais importantes, considerado responsável por impulsionar a sua vitória presidencial ao conquistar o eleitorado jovem.

Quando questionado por um repórter sobre um possível motivo para o crime, Trump simplesmente respondeu:

— Tenho uma pista, sim, mas conto depois.

O corpo de Kirk foi levado para Phoenix, no Arizona, na quinta-feira, no avião do vice-presidente JD Vance, que ajudou a carregar o caixão. A viúva, Erika Kirk, também estava a bordo da aeronave.

Polarização

O crime foi condenado por ambos os lados do espectro político, em uma rara demonstração de consenso na extremamente polarizada opinião pública americana. No entanto, algumas mensagens de confronto proliferam nas redes sociais.

— Eles estão em guerra conosco — respondeu o conhecido jornalista da Fox News, Jesse Watters, na quarta-feira.

Trump anunciou oficialmente a morte de Kirk e ele receberá a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil dos Estados Unidos.

Pai de dois filhos e um defensor apaixonado dos valores conservadores e cristãos, Kirk embarcou em uma carreira política ainda jovem, após cofundar a Turning Point USA em 2012, cuja missão era promover ideias conservadoras entre os jovens. Ele tinha um grande público nas redes sociais e visitava frequentemente universidades para debater com os alunos.

— Ele realmente mudou o clima político nos campi americanos, levando os jovens a ver as ideias conservadoras de forma diferente — disse Dave Sanchez, que participou do evento de quarta-feira.

O crime chocou o país, que viu a violência política se intensificar nos últimos anos. O próprio Trump foi vítima de duas tentativas de assassinato durante a campanha eleitoral de 2024.