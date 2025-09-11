FBI divulga imagem de suspeito ligado à morte de Charlie Kirk

Homem que pode ter relação com o crime usava boné e óculos escuro. FBI / Divulgação

O FBI divulgou imagens nesta quinta-feira (11) de um homem que pode estar envolvido na morte do ativista conservador Charlie Kirk. A agência também anunciou uma recompensa de US$ 100 mil (cerca de R$ 631 mil) para quem fornecer informações que levem à identificação ou localização do possível atirador.

Segundo o FBI, o homem foi classificado como "pessoa de interesse", termo jurídico utilizado nos Estados Unidos para designar indivíduos que não são formalmente acusados, mas que podem ter relação com o crime ou informações relevantes para a investigação.

Em publicação na rede social X, o escritório local do FBI pediu ajuda da população para identificar o homem. “Pedimos a ajuda do público para identificar esta pessoa de interesse em conexão com o tiroteio fatal de Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley”, diz o comunicado.

A agência reforçou que o indivíduo não é considerado suspeito formal, mas seu envolvimento no caso ainda está sendo apurado. A divulgação da imagem faz parte dos esforços para avançar na investigação do assassinato, que gerou repercussão nacional.

Charlie Kirk, 31 anos, era um um ativista de extrema direita muito próximo ao presidente Donald Trump que teve grande influência na política dos EUA e ajudou o republicano a aumentar sua adesão entre os eleitores mais jovens, um dos fatores fundamentais no retorno do republicano à Casa Branca.

Ele levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah na quarta-feira (10), uma tragédia que foi registrada em vários vídeos que começaram a circular rapidamente nas redes sociais. Nas gravações, Kirk aparece caindo de sua cadeira em meio a gritos de pânico do público.

O ataque ocorreu perto do meio-dia durante um evento organizado pelo movimento "Turning Point USA", cofundado por Kirk.