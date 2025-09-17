Exportações do Japão para EUA registram queda de quase 14% por impacto das tarifas

As exportações do Japão para os Estados Unidos caíram quase 14% em agosto devido ao impacto das tarifas adotadas pelo presidente Donald Trump, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, que também mostram uma queda nas vendas de automóveis.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump decretou tarifas de importação elevadas para países de todo o mundo, em uma tentativa de impulsionar a indústria americana e reduzir o colossal déficit comercial dos Estados Unidos.

A queda em ritmo anual de 13,8% nas exportações japonesas aos Estados Unidos é a mais expressiva em mais de quatro anos, segundo a agência Bloomberg.

As exportações de automóveis desabaram 28,4%, enquanto as de peças automotivas diminuíram 7,1%, segundo os números do Ministério das Finanças do Japão.

A indústria automotiva, que representa quase um terço das exportações do Japão para os Estados Unidos, foi impactada por uma tarifa de 27,5%.

Na terça-feira, no entanto, entrou em vigor uma redução das tarifas sobre os carros japoneses, depois que Washington implementou um recente acordo comercial entre os dois países.

Agora, os veículos enfrentarão uma tarifa de 15%, igual à de muitos outros produtos. O setor automotivo japonês, que inclui gigantes como Toyota e Honda, representa cerca de 8% dos empregos do país asiático.