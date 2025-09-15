EUA vão impor novas sanções ao Brasil em resposta à condenação de Bolsonaro, afirma secretário de Estado: "Haverá uma resposta"

Chefe da diplomacia dos EUA prometeu sanções para os próximos dias. SAUL LOEB / POOL / AFP

A condenação de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista deverá render novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil "nos próximos dias". Foi o que afirmou nesta segunda-feira (15) o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Em entrevista ao canal Fox News, Rubio classificou os ministros do STF como "juízes ativistas" e voltou a citar uma perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também citou algumas medidas de Alexandre de Moraes, que proibiu alguns brasileiros que vivem nos EUA de utilizarem as redes sociais.

— Você tem esses juízes ativistas, um em particular que não apenas perseguiu Bolsonaro, mas também tentou impor reivindicações extraterritoriais até contra cidadãos americanos, ou contra alguém postando online de dentro dos Estados Unidos, e chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido — declarou ao Fox News, conforme O Globo.

O chefe da diplomacia norte-americana também afirmou que novas sanções ao Brasil poderão ser anunciadas "nos próximos dias ou semanas".