Uma pessoa morre e pelo menos duas ficam feridas em tiroteio em centro de detenção de imigrantes em Dallas

Suspeito teria atirado de um edifício próximo e cometido suicídio logo depois. Vítimas são detidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE)

AFP

