Uma pessoa morre e pelo menos duas ficam feridas em tiroteio em centro de detenção de imigrantes em Dallas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um ataque a tiros contra um centro de detenção de migrantes em Dallas, Texas, no sul dos Estados Unidos, informou a polícia nesta quarta-feira (24).
"Uma investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um edifício governamental a partir de um edifício adjacente. Duas pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos de tiros. Uma vítima morreu no local. O suspeito faleceu", anunciou a Polícia de Dallas no X.
As autoridades federais afirmaram que o criminoso era um "possível atirador de elite" que cometeu suicídio. Ele foi encontrado no telhado de um edifício próximo.
Segundo a imprensa local, os feridos eram pessoas que tinham sido detidas pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE).