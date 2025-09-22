EUA sanciona esposa de Alexandre de Moraes

Os Estados Unidos sancionaram Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, assim como uma empresa jurídica ligada à família, segundo uma publicação divulgada em um órgão do Departamento do Tesouro nesta segunda-feira (22).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) incluiu em sua lista de pessoas sancionadas a esposa do ministro que liderou as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, com sede em São Paulo.

O Departamento do Tesouro já havia sancionado Moraes, em 30 de julho, por suas investigações que acabaram resultando na histórica condenação de Bolsonaro.

As sanções aplicadas no âmbito da "Lei Magnitsky" implicam que Viviane Barci de Moraes e a empresa Lex não poderão realizar nenhuma atividade econômica que envolva um cidadão ou empresa dos Estados Unidos, assim como o bloqueio de ativos e a suspensão do visto.

"Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos judiciais politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro", afirmou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, citado em um comunicado oficial.

Moraes é considerado responsável por "abusar de sua autoridade, criar uma rede de censura, atacar descaradamente opositores políticos e cometer graves abusos contra os direitos humanos", acrescentou em outro comunicado o secretário de Estado, Marco Rubio.

"Aqueles que protegem e habilitam atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos Estados Unidos e também serão considerados responsáveis", explicou.

- Mais sanções -

Fontes próximas ao governo Trump disseram à AFP sob anonimato que estas sanções não serão as últimas.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pelo STF por uma tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023, após perder as eleições.

Os EUA consideraram as investigações contra o ex-presidente uma "caça às bruxas" e, após o anúncio da condenação, Rubio indicou que haveria novas medidas contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As relações entre os dois países esfriaram significativamente com o novo mandato de Trump, que comparou a perseguição que, segundo ele, Bolsonaro sofre com seus próprios problemas com a Justiça durante os anos de presidência do democrata Joe Biden.

Trump impôs tarifas alfandegárias punitivas de 50% a vários produtos brasileiros, enquanto Lula respondeu criticando essas medidas e pedindo diálogo.

- "Holding" Lex -

Na reta final do julgamento, quando já pesavam sanções contra ele, Moraes disse que o STF ignoraria "pressões internas ou externas".

Ao revelar as novas sanções nesta segunda-feira, o Departamento do Tesouro afirmou que "o Instituto Lex atua como uma sociedade holding para Moraes", e que a residência do ministro está registrada sob essa empresa, "além de outras propriedades residenciais".

"A titularidade nominal de muitas dessas propriedades foi transferida de Moraes e sua família para o Instituto Lex há mais de uma década. A esposa de Moraes, Viviane, é a sócia-gerente do Instituto Lex e tem sido a única administradora e gestora do Instituto Lex desde sua fundação no ano 2000."

"Juntos, o Instituto Lex e Viviane gerenciam a riqueza da família Moraes", acrescenta.