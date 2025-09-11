EUA 'responderá' à condenação 'injusta' do ex-presidente Bolsonaro, diz Rubio

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, criticou duramente a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (11), e afirmou que Washington "responderá adequadamente" à sua condenação por tentativa de golpe de Estado.

"A suprema corte do Brasil decidiu injustamente encarcerar o ex-presidente Jair Bolsonaro", publicou Rubio na rede social X.

O secretário de Estado americano acrescentou que Washington, que já impôs tarifas de 50% à maior economia da América Latina por causa do julgamento, "responderá adequadamente a esta caça às bruxas".

"É muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo", disse, anteriormente, o presidente Donald Trump, ao saber da notícia durante contato com jornalistas, ao se referir a seus próprios problemas judiciais passados.

"Eu o conheci como presidente do Brasil. Ele era um bom homem", acrescentou Trump.