EUA desmantelam rede capaz de realizar ataques às telecomunicações antes da Assembleia Geral da ONU

Sede das Nações Unidas, em Nova York, está isolada para a Assembleia Geral Loey Felipe / UN Photo

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, nesta terça-feira (23), que desmantelou uma rede com mais de 100 mil chips telefônicos que poderiam ter prejudicado a rede de telecomunicações de Nova York antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

"Além de fazer ameaças telefônicas anônimas, esses dispositivos poderiam ser usados para realizar uma ampla gama de ataques às telecomunicações", incluindo "desativar torres de telefonia celular", afirmou a agência em um comunicado.

Os dispositivos foram encontrados em um raio de 56 quilômetros da Assembleia Geral das Nações Unidas.