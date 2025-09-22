EUA continuarão mirando indivíduos que fornecem material a Moraes, diz secretário

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que o governo norte-americano "continuará a mirar indivíduos que fornecem apoio material a Alexandre de Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos". A afirmação consta em comunicado divulgado pelo Tesouro dos EUA, intitulado "Sanções do Tesouro à Rede de Apoio do Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil", no qual informa a aplicação de sanções à Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA e a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.