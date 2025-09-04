EUA alertou França sobre possíveis planos israelenses de anexação, diz Rubio

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, criticou nesta quinta-feira (4) a França e outros países que se preparam para reconhecer um Estado palestino, e afirmou que os havia advertido sobre possíveis represálias de Israel por meio da anexação da Cisjordânia.

Rubio se recusou a se juntar à condenação mundial contra o plano de colonização na Cisjordânia aprovado por Israel e que compromete a possibilidade de um Estado palestino.

Cerca de vinte países, entre eles Reino Unido, França, Espanha, Itália e Canadá, rejeitaram em agosto um projeto central de construção de 3.400 casas na Cisjordânia ocupada, pois dividiria esse território palestino em dois.

"Quanto ao que estão vendo com a Cisjordânia e a anexação, não é algo definitivo. É algo que está sendo debatido em alguns setores da política de Israel. Não vou insistir nisso hoje", disse Rubio no contexto de uma visita à capital equatoriana.

"O que eu direi é que era totalmente previsível", acrescentou.

O projeto de construção provocou forte oposição internacional. A ONU e a União Europeia pediram a Israel que renunciasse ao plano.

A Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia, condenou rapidamente a medida.

"Dissemos a eles que isso daria lugar a esse tipo de ações recíprocas e que dificultaria o cessar-fogo", afirmou Rubio.

Ele também insistiu que essa pressão para elevar o status da Autoridade Palestina na Cisjordânia encorajou seu rival Hamas em Gaza.

"No dia em que os franceses anunciaram o que fizeram, nesse mesmo dia o Hamas se retirou da mesa de negociações", disse Rubio.

O presidente francês, Emmanuel Macron, convocou uma cúpula da ONU em 22 de setembro, na qual reconhecerá o Estado palestino, devido à grave situação humanitária e ao que considera a intransigência de Israel.

Países como Bélgica, Canadá e Austrália se somarão à iniciativa francesa sobre esse reconhecimento.

Na quarta-feira, o ministro das Finanças israelense de extrema direita, Bezalel Smotrich, pediu a anexação de amplas zonas da Cisjordânia com o objetivo de enterrar a ideia de um Estado palestino.

Trump apoiou abertamente o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua implacável ofensiva em Gaza após o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.