Trump divulga vídeo do momento em que os EUA atiraram contra embarcação da Venezuela; veja

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela. Conforme o republicano, 11 pessoas que estavam dentro da embarcação morreram.

— (As forças americanas) atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas. Então a eliminamos — disse Trump na Casa Branca.

Donald Trump falou sobre as 11 mortes em post realizado na Truth Social. No texto, ele classificou o grupo de pessoas que estavam na embarcação de "organização terrorista estrangeira". Além disso, Trump disse que o ataque teria acontecido "enquanto os terroristas estavam em águas internacionais transportando narcóticos ilegais com destino aos Estados Unidos".

Nenhum integrante das forças americanas ficou ferido, segundo o presidente norte-americano.

Veja:

Na publicação, Trump também colocou um vídeo do momento em que o barco é atacado e explode no mar.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou no X que "as forças armadas americanas realizaram um ataque letal contra uma embarcação de narcotráfico que havia partido da Venezuela e era operada por uma organização designada como narcoterrorista".

O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas, que romperam relações em 2019.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou estado de alerta máxima para se defender do que ele classifica como ameaças militares dos Estados Unidos.