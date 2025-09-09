Manifestantes incendeiam residência de ex-primeiro-ministro do Nepal; esposa dele, que estava dentro da casa, morreu

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal Jhala Nath Khanal, morreu após manifestantes incendiarem a casa da família, em Katmandu, nesta terça-feira (9).

A morte de Rajyalaxmi acontece em meio a episódios de tensão no país, com protestos que já resultaram na morte de pelo menos 19 pessoas. As manifestações incluíram ataques a prédios públicos e residências de políticos.

Rajyalaxmi foi levada ao Hospital de Queimados da região, mas morreu devido aos graves ferimentos. As informações são da CBN.

O também ex-primeiro-ministro do Nepal Sher Bahadur Deuba e sua esposa, a ministra das Relações Exteriores Arzu Rana Deuba, foram agredidos dentro de casa por um grupo de manifestantes e foram retirados de residência.

Renúncia do primeiro-ministro

O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, anunciou nesta terça-feira (9) a sua renúncia ao cargo. A decisão vem logo após 19 pessoas morrerem em meio à repressão do governo a protestos populares contra as restrições impostas às redes sociais e contra a corrupção no país

"Renunciei ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje (terça-feira) com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas", afirmou o primeiro-ministro em uma carta dirigida ao presidente.

As autoridades suspenderam posteriormente o bloqueio, que afetariam 26 sites — entre eles Facebook, YouTube, X e LinkedIn, que não se registraram dentro do prazo estipulado.

Nesta terça, os manifestantes protestaram também contra a violência policial e conseguiram invadir o complexo do parlamento. Eles atearam fogo ao prédio do legislativo, segundo um porta-voz do governo à agência de notícias AFP.

Pressão

Oli, de 73 anos, iniciou o quarto mandato no ano passado, depois que o Partido Comunista, do qual é integrante, formou uma coalizão de governo com o Congresso Nepalês.

O descontentamento é crescente no país devido à instabilidade política, corrupção e baixo crescimento econômico. Estima-se que população do Nepal seja de aproximadamente 30 milhões de pessoas.

A faixa etária entre 15 e 40 anos representa 43% da população, segundas estatísticas oficiais, e o desemprego se aproxima do índice de 10%. O PIB per capita é de apenas 1.447 dólares, segundo dados do Banco Mundial.