Mundo

Queimada viva
Notícia

Manifestantes incendeiam residência de ex-primeiro-ministro do Nepal; esposa dele, que estava dentro da casa, morreu

A morte de Rajyalaxmi acontece em meio a episódios de tensão no país, com protestos que já resultaram na morte de pelo menos 19 pessoas

