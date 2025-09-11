Entenda o que é o "câncer do 11 de setembro", ligado ao atentado das Torres Gêmeas

Tragédia ocorreu em 2001. HENNY RAY ABRAMS / AFP

O atentado das Torres Gêmeas, ocorrido em 11 de setembro de 2001, na cidade de Nova Iorque (EUA), foi um dos momentos mais trágicos da história do país americano.

Segundo dados recentes do New York Post, obtidos por meio do Programa de Saúde do World Trade Center (WTC), os efeitos desse atentado, 24 anos depois, ainda tem consequências. O número de pessoas diagnosticadas com cânceres relacionados ao ataque superou o número de vítimas fatais da tragédia.

Leia Mais Ataque às Torres Gêmeas: restos mortais de três vítimas do 11 de Setembro são identificados quase 25 anos depois do atentado

O programa utiliza pesquisas como forma de revelar como o atentado continua impactando a saúde de milhares de pessoas. Além de oferecer atendimento gratuito e monitoramento.

De acordo com o levantamento, até março deste ano, 48.579 socorristas e sobreviventes foram diagnosticados com diversos tipos de câncer, incluindo pele, próstata, mama, melanoma, linfoma, leucemia, além de cânceres de tireoide, rim, pulmão e bexiga.

As causas são atribuídas devido à exposição as toxinas liberadas durante o colapso das torres e no aterro sanitário Fresh Kills, em Staten Island. Segundo a pesquisa, houve um aumento de 143% nos diagnósticos.

Do total dos diagnósticos, 24,6 mil correspondem a atuantes no resgate (bombeiros, policiais e trabalhadores da limpeza) e 23,9 mil a sobreviventes civis.

Mesmo com o cenário agravado, o Programa de Saúde do WTC enfrenta desafios financeiros. Em 2024, o Congresso retirou do orçamento federal os recursos do programa, colocando em risco o atendimento de mais de 137 mil pessoas. Somente em 2024, foram 9,4 mil novos diagnósticos reconhecidos pelo programa.

Entretanto, lei aprovada em 2011, a James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act garante o funcionamento do programa de saúde até 2090.

Quais são os cânceres mais comuns de acordo com a pesquisa:

Câncer de pele não melanoma – 15,5 mil casos

Próstata – 10,9 mil

Mama feminina – 4,0 mil

Melanoma de pele – 3,2 mil

Linfoma – 2,1 mil

Tireoide – 2,1 mil

Pulmão e brônquios – 1,6 mil.