Encontro de Lula e Trump na ONU foi espontâneo e próximo deve ser planejado, diz porta-voz

A porta voz do departamento de estado dos EUA, em língua portuguesa, Amanda Robertson, disse nesta terça-feira, 23, em entrevista à GloboNews que, neste momento não há detalhes sobre o encontro que deve acontecer na semana que vem entre o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente norte-americano, Donald Trump. Segundo ela, cabe aos diplomatas brasileiros e americanos tratar dessas definições. "Vamos saber os detalhes nos próximos dias."

Robertson disse ainda que o encontro de hoje entre ambos nos "bastidores" da Assembleia Geral da ONU ocorreu de forma espontânea. "Não foi planejado. Lula estava saindo e Trump entrando e neste corredor tiveram oportunidade de falar cara a cara foi uma conversa breve, espontânea e boa", afirmou.

Na visão dela, os presidentes "se deram conta que os países têm muito em comum e que precisamos continuar trabalhando juntos" e que "essa relação vai avançar agora".

"O presidente Trump deixou claro desde o início do anúncio das tarifas com o Brasil e demais países que é uma oportunidade de negociar para chegar a acordos novos que beneficiam os dois países."

"Sabemos dos laços econômicos muito fortes dos dois países. É momento de reavaliar a relação e modernizar os acordos. O presidente Trump entende que os acordos anteriores não refletiam a realidade do mundo hoje. Vamos considerar a realidade dos nossos mercados e das nossas empresas para ver os acordos que precisamos ter", afirmou.