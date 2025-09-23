"Encontrei Lula, nos abraçamos e vamos nos reunir na semana que vem", diz Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas

Trump mencionou as tarifas contra o Brasil e o desejo de conversar com Lula. TIMOTHY A. CLARY / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o final de seu discurso na 80ª Assembleia Geral da ONU, mencionou o encontro breve com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que abriu a conferência.

— Eu estava entrando (no plenário da ONU), e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem.

A fala de Trump ocorre após a do presidente brasileiro, que criticou indiretamente as tarifas e sanções impostas por Washington.

Trump começou o tema ao afirmar que "os Estados Unidos utilizam as tarifas como mecanismo de defesa". E após, citou o exemplo do Brasil, sem mencionar diretamente o nome de Jair Bolsonaro e o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF).

— O Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos.

Em seguida, Trump disse que falou com Lula por 20 segundos e que os dois ficaram de conversar por mais tempo na próxima semana:

— Eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. E eu gostei dele, e ele de mim. Por pelo menos 39 segundos nós tivemos uma química excelente, isso é um bom sinal — disse, provocando risadas no plenário da ONU.

Presidente brasileiro escutou o pronunciamento de Trump. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Lula, que acompanhava o discurso de Trump no plenário, mostrou-se surpreso com as declarações. O governo brasileiro ainda não se manifestou oficialmente após o "quebra-gelo" de Trump.

A crise nas relações Brasil-EUA ponto a ponto