Empresa de IA Anthropic triplica seu valor de mercado e vale US$ 183 bilhões

A startup americana de inteligência artificial (IA) Anthropic, cujo assistente Claude é um dos principais concorrentes do ChatGPT da OpenAI, anunciou nesta terça-feira (2) que alcançou um valor de 183 bilhões de dólares (R$ 1 trilhão, na cotação atual) após uma nova rodada de financiamento.

A empresa de San Francisco divulgou na segunda-feira a conclusão da rodada de financiamento na qual arrecadou 13 bilhões de dólares (R$ 71,12 bilhões), liderada por ICONIQ, Fidelity Management & Research Co e Lightspeed Venture Partners.

"A partir desse financiamento, a Anthropic é avaliada em 183 bilhões de dólares", detalha uma publicação em seu blog, ou seja, três vezes a avaliação revelada no início de março.

De acordo com a Anthropic, esses fundos servirão para desenvolver suas capacidades, aprofundar suas pesquisas em segurança e apoiar sua expansão internacional.

A empresa, conhecida por seu chatbot Claude, compete com os serviços do Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT), xAI (Grok), Meta e Microsoft, em uma frenética corrida pela IA generativa que custa centenas de bilhões de dólares.

Segundo vários veículos de imprensa, o líder OpenAI estaria em conversações para permitir que seus funcionários vendam suas ações, o que levaria a empresa a valer aproximadamente 500 bilhões de dólares (R$ 2,73 trilhões).

Quanto à xAI, seu proprietário Elon Musk busca organizar uma nova rodada de financiamento que a elevaria a um valor de 170 bilhões a 200 bilhões de dólares (R$ 930 bilhões a 1,09 trilhão), segundo o Financial Times.