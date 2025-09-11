Emir do Catar diz que Israel acabou com as chances de libertar reféns ao atacar o país

O emir do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, disse nesta quarta-feira, 10, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "matou qualquer esperança" de libertar os reféns mantidos na Faixa de Gaza ao atacar líderes do Hamas em Doha, na véspera.

"Eu estava me encontrando com uma das famílias dos reféns na manhã do ataque", disse Al Thani, em entrevista à CNN. "Acho que com o que Netanyahu fez ontem (terça-feira), ele simplesmente matou qualquer esperança para esses reféns."

Al Thani vai participar nesta quinta-feira, 11, de uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir o ataque.

O Catar e o Egito têm atuado como mediadores em busca de um cessar-fogo na Faixa de Gaza. A ofensiva de Israel, que deixou seis mortos, tinha como alvo a delegação do Hamas que participa das negociações. Fonte: Associated Press.