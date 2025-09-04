Elevador da Glória: conheça o histórico ponto turístico de Lisboa envolvido em acidente

Elevador da Glória foi inaugurado em 1885. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Lisboa, o Elevador da Glória, foi palco de um trágico acidente na última quarta-feira (3). Um dos vagões do tradicional bondinho descarrilou causando a morte de ao menos 16 pessoas e deixando 23 feridos.

Oficialmente chamado de "Ascensor da Glória", o bonde amarelo e branco segue o princípio básico de funcionamento de um funicular: é composto por dois vagões presos a cabos de aço, que sobem e descem simultaneamente.

O Elevador foi projetado para atravessar a Calçada da Glória, uma rua bastante íngreme, que liga a Praça dos Restauradores, na Baixa Pombalina, à Rua de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto da capital portuguesa.

Projeto e inauguração

Classificado como Monumento Nacional desde 2002, o projeto foi inaugurado em 24 de outubro de 1885 com o objetivo de resolver o problema de acessibilidade na cidade, em razão das íngremes colinas e ao relevo acidentado de Lisboa. Inicialmente, os vagões eram movidos por um sistema hidráulico, passando à locomoção à vapor até chegarem ao funcionamento por tração elétrica em 1914.

Além do Elevador da Glória, a Carris, empresa municipal responsável por gerir o transporte público de Lisboa, administra o Elevador da Bica, da Lavra e o Funicular da Graça.

Operações

Atualmente, mais de 3 milhões de pessoas transitam por ano pelo Elevador da Glória, entre população local e turistas. São realizadas dezenas de viagens por dia, com início das operações às 7h e fechamento à meia noite. Tradicionalmente, os visitantes costumam esperam por filas para fazer o trajeto de aproximadamente 5 minutos.

Cada um dos vagões tem capacidade para transportar 42 pessoas, 22 sentadas e 20 em pé. O custo do bilhete adquirido a bordo ou nas máquinas da Carris é de 4,20 euros para duas viagens.

Acidente ocorreu por volta das 18h05min, horário de Portugal (14h05min em Brasília). PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Outro acidente

De acordo com o jornal o Observador, o acidente da última quarta-feira não é o primeiro ocorrido no Elevador da Glória. Em 7 de maio de 2018, o veículo descarrilou em razão de "uma falha grave de manutenção", que fez com que a composição saísse dos trilhos. Na ocasião, o bonde não chegou a tombar e ninguém ficou ferido, mas ficou sem operar durante um mês.

Autoridades portuguesas, conforme pontua o jornal Público, afirmam que a tragédia recente ocorreu em razão de uma quebra no cabo de segurança de uma das cabines, a qual caiu em alta velocidade e se chocou frontalmente em um prédio.