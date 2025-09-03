Elevador da Glória, atração turística de Lisboa, descarrila e deixa 15 mortos

Um acidente no Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Portugal, deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos nesta quarta-feira, 3, em Lisboa, segundo autoridades locais. Cinco dos feridos estão em estado grave e 13 não preocupam. Há estrangeiros entre as vítimas. A única a nacionalidade divulgada até agora é a de uma mulher sul-coreana que está entre os feridos.

Segundo o canal SIC Notícias, equipes de resgate trabalham no atendimento às vítimas. Os feridos foram levados para três hospitais da capital portuguesa: São José, Santa Maria e São Francisco Xavier. O trânsito na região foi interrompido e a Polícia Judiciária investiga o caso.

Causas do acidente incertas

Uma das principais suspeitas para as causas do acidente envolve a ruptura de um dos cabos do bonde, que descarrilou e se chocou contra um prédio. O sindicato de condutores de bondes, a Fectrans, disse ao canal SIC, que várias queixas tinham sido feitas recentemente sobre a manutenção dos veículos a autoridades municipais. A última delas teria ocorrido em 2022. A Carris, empresa dos trens, diz que as manutenções ocorrem dentro do prazo. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) vai investigar o caso.

O funicular liga a Praça dos Restauradores, na cidade baixa, ao Bairro Alto e transporta cerca de 3 milhões de pessoas por ano. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa prestou condolências às famílias afetadas pelo ocorrido. O governo português decretou um dia de luto oficial pelo acidente e o primeiro-ministro Luis Montenegro cancelou seus compromissos públicos.

O bonde amarelo e branco, que sobe e desce uma ladeira íngreme no centro da cidade em paralelo com outro que segue no sentido contrário, estava tombado na estreita rua por onde trafega, segundo canais de televisão portugueses. Suas laterais e a capota estavam parcialmente amassadas e parecia ter colidido com um prédio na curva da rua. Dezenas de socorristas estavam no local.