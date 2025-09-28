Dinamarca proíbe voos de drones por uma semana antes da cúpula da UE

A Dinamarca proibirá voos de drones civis em todo o país esta semana para garantir a segurança durante a cúpula da UE em Copenhague, anunciou o Ministério dos Transportes neste domingo (28), após novos incidentes envolvendo unidades militares.

"A Dinamarca receberá líderes da UE na próxima semana e nos concentraremos particularmente na segurança. Portanto, de segunda a sexta-feira, fecharemos o espaço aéreo dinamarquês para todos os voos de drones civis", disse o ministro dos Transportes, Thomas Danielsen, em um comunicado.

Na noite de sábado, vários drones foram observados sobrevoando instalações militares pelo segundo dia consecutivo, informou o exército neste domingo.

"As forças armadas confirmam que drones foram observados sobrevoando várias de suas instalações durante a noite. Vários recursos foram mobilizados", disse o exército em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

As detecções de drones na Dinamarca desde 22 de setembro levaram ao fechamento de vários aeroportos. O governo insinuou um possível envolvimento russo, acusações que Moscou rejeita.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse na quinta-feira que o país foi "vítima de ataques híbridos", referindo-se a uma forma de guerra não convencional.

O descumprimento da proibição de voos de drones na Dinamarca esta semana pode resultar em multa ou pena de prisão de até dois anos, segundo o Ministério dos Transportes.

O ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, explicou no mesmo comunicado que o objetivo da proibição é simplificar o trabalho da polícia e de outras autoridades.

O fechamento de aeroportos na Dinamarca esta semana coincidiu com um incidente semelhante na Noruega e ocorreu após incursões de drones em território polonês e romeno no início de setembro.

A Otan anunciou neste domingo que reforçou sua vigilância no mar Báltico, disse o porta-voz da Aliança, Martin O'Donnell.

As medidas incluem o envio de plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, assim como pelo menos uma fragata de defesa aérea, acrescentou.