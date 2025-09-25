Dinamarca acredita que sobrevoos de drones em aeroportos têm objetivo de semear medo e divisão

Drones sobrevoaram quatro aeroportos dinamarqueses entre a noite de quarta-feira (24) e a madrugada de quinta, 25, no mais recente episódio de atividade inexplicada que vem levantando preocupações sobre segurança no norte da Europa em meio à crescente agressividade da Rússia.

O ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, classificou os incidentes como um "ataque híbrido", já que os voos ocorreram em intervalos próximos. Não estava imediatamente claro quem estava por trás da ação, mas Lund Poulsen afirmou que parecia se tratar de um "ator profissional" responsável pelos voos "sistemáticos". Ele não deu mais detalhes em coletiva nesta quinta-feira.

As autoridades informaram que não houve risco para a população.

O objetivo dos sobrevoos foi "semear medo e divisão", disse o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, acrescentando que o país buscará novas formas de neutralizar drones, incluindo a proposta de legislação que permita a proprietários de infraestrutura derrubá-los.

Os voos foram interrompidos por várias horas no Aeroporto de Aalborg, no norte da Dinamarca, que também funciona como base militar. As aparições começaram pouco antes das 22h de quarta-feira e terminaram pouco antes da 1h de quinta. Outros três aeroportos - em Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup - também foram afetados. Skrydstrup é uma base aérea que abriga parte dos caças da Força Aérea dinamarquesa.

Segundo a polícia, os drones pareciam sobrevoar os aeroportos com as luzes acesas, mas as autoridades decidiram não tentar abatê-los. Fonte: Associated Press