Dez países reconhecerão o Estado palestino na segunda-feira, diz assessor presidencial francês

Dez países, entre eles a França, reconhecerão o Estado palestino na próxima segunda-feira (22), em uma conferência à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, disse um assessor do presidente francês, Emmanuel Macron, nesta sexta-feira (19).

Os "dez países que decidiram" prosseguir com o "reconhecimento do Estado da Palestina" são "Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido e San Marino", além da França, especificou o assessor.

A fonte acrescentou que o anúncio será feito na segunda-feira, 22 de setembro, em uma conferência em Nova York à margem da Assembleia Geral da ONU.