Deslizamento de terra deixa mais de mil mortos no Sudão

Mais de mil pessoas morreram em um deslizamento de terra na região de Darfur, a oeste do Sudão, informou nesta segunda-feira (1º) o Movimento de Libertação do Sudão, grupo rebelde que controla a área.
Um "deslizamento massivo e devastador" atingiu no domingo a aldeia de Tarasin, nas montanhas de Marra, indicou o grupo em um comunicado.
Segundo o documento, "as informações iniciais indicam a morte de todos os moradores da aldeia, estimada em mais de mil pessoas, com apenas um sobrevivente".
O grupo pediu à ONU e a outras organizações que apoiem a recuperação dos cadáveres.
A guerra civil de três anos no Sudão afundou o país africano em uma das piores crises humanitárias do mundo. Os combates se intensificaram nesta região desde que o exército assumiu o controle da capital, Cartum, em março.