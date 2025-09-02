Deslizamento de terra deixa mais de mil mortos no Sudão

Mais de mil pessoas morreram em um deslizamento de terra na região de Darfur, a oeste do Sudão, informou nesta segunda-feira (1º) o Movimento de Libertação do Sudão, grupo rebelde que controla a área.

Um "deslizamento massivo e devastador" atingiu no domingo a aldeia de Tarasin, nas montanhas de Marra, indicou o grupo em um comunicado.

Segundo o documento, "as informações iniciais indicam a morte de todos os moradores da aldeia, estimada em mais de mil pessoas, com apenas um sobrevivente".

O grupo pediu à ONU e a outras organizações que apoiem a recuperação dos cadáveres.