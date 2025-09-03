Descarrilamento do Elevador da Glória deixa 15 mortos em Lisboa

O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, deixou ao menos 15 pessoas mortas e 23 feridas, no final da tarde desta quarta-feira (3). A informação foi divulgada pelo jornal português Diário de Notícias. Equipes de emergência e agentes da polícia foram mobilizados para o local, na tentativa de resgatar pessoas presas às ferragens.

Há estrangeiros entre as vítimas. A única a nacionalidade divulgada até agora é a de uma mulher sul-coreana que está entre os feridos. O governo brasileiro lamentou o acidente e afirmou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre os mortos.

"Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal", afirmou o Itamaraty em nota.

Mais de 30 profissionais atuaram no resgate, no trecho da Avenida da Liberdade.

Em nota publicada no site oficial da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou o acidente, em particular "as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros".

"O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", diz a nota.

O primeiro-ministro Luís Montenegro também lamentou o ocorrido e destacou "profunda consternação e solidariedade às vítimas e suas famílias".

Causas do acidente incertas

Uma das principais suspeitas para as causas do acidente envolve a ruptura de um dos cabos do bonde, que descarrilou e se chocou contra um prédio. O sindicato de condutores de bondes, a Fectrans, disse ao canal SIC, que várias queixas tinham sido feitas recentemente sobre a manutenção dos veículos a autoridades municipais. A última delas teria ocorrido em 2022.

A Carris, empresa dos trens, diz que as manutenções ocorrem dentro do prazo. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) vai investigar o caso.

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória é uma infraestrutura centenária que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. Além de servir como meio de transporte para moradores, é uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, transportando mais de 3 milhões de passageiros por ano.

O tombamento do veículo levanta preocupações sobre a segurança e a manutenção do sistema, que é considerado patrimônio histórico.

O bonde amarelo e branco, que sobe e desce uma ladeira íngreme no centro da cidade em paralelo com outro que segue no sentido contrário, estava tombado na estreita rua por onde trafega, segundo canais de televisão portugueses. Suas laterais e a capota estavam parcialmente amassadas e parecia ter colidido com um prédio na curva da rua.