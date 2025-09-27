Desabamento de mina na Nigéria deixa ao menos 18 mortos e dezenas de desaparecidos

Ao menos 18 mineradores morreram no desabamento de uma mina durante fortes chuvas no estado de Zamfara, norte da Nigéria, e equipes de resgate procuram por dezenas que estão soterrados, disseram fontes locais à AFP neste sábado (27).

Na manhã de quinta-feira, uma rocha desabou sobre uma mina ilegal devido às fortes chuvas perto da vila de Kadauri, no distrito de Maru, segundo fontes.

"Conseguimos retirar 18 corpos da mina e outros cinco sobreviventes que sofreram ferimentos mais ou menos graves", disse Sani Lawwali, um minerador artesanal da vila de Kadauri.

Dezenas de mineradores ainda estavam presos lá dentro e seu paradeiro é desconhecido, disse Lawwali, que participou das operações de resgate.

"O processo é lento e trabalhoso, pois estamos lascando a rocha com as próprias mãos para fazer buracos e acessar a mina", disse ele.

Lawwali afirmou que os socorristas, a maioria mineradores artesanais, solicitaram a uma construtora que trabalhava em uma estrada próxima que fornecesse uma escavadeira para acelerar o trabalho, mas ainda não receberam resposta.

Abubakar Nabube, um líder comunitário local, indicou que "18 corpos foram encontrados na mina", 15 deles de pessoas procedentes das aldeias vizinhas de Maikwanugga e Damaga.

"As equipes de resgate estão cansadas e usam ferramentas rudimentares para cavar", disse Nabube.