Desabamento de escola na Indonésia deixa um morto e mais de cem feridos

Uma escola desabou na Indonésia nesta terça-feira (30), deixando uma criança morta, 102 feridas e outras 65 soterradas. O acidente aconteceu durante as orações da tarde em um prédio que passava por obras de expansão não autorizadas, segundo autoridades locais.
Conforme o g1, equipes de resgate, policiais e militares atuam no local e já retiraram oito sobreviventes dos escombros da Escola Islâmica Internato Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, em Java Oriental.
O trabalho é acompanhado pelo envio de oxigênio e água às vítimas que seguem presas. Há possibilidade de aumento no número de mortos, já que socorristas avistaram mais corpos entre os destroços.
Moradores, professores e funcionários da escola também ajudaram no atendimento aos feridos, muitos com traumatismos e fraturas. Alunas que estavam em outra parte do prédio conseguiram escapar. As causas do colapso ainda estão sob investigação.