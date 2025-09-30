Desabamento de escola na Indonésia deixa um morto e mais de cem feridos

Equipes de resgate, policiais e militares atuam no local e já retiraram oito sobreviventes dos escombros. JUNI KRISWANTO / AFP

Uma escola desabou na Indonésia nesta terça-feira (30), deixando uma criança morta, 102 feridas e outras 65 soterradas. O acidente aconteceu durante as orações da tarde em um prédio que passava por obras de expansão não autorizadas, segundo autoridades locais.

Conforme o g1, equipes de resgate, policiais e militares atuam no local e já retiraram oito sobreviventes dos escombros da Escola Islâmica Internato Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, em Java Oriental.

O trabalho é acompanhado pelo envio de oxigênio e água às vítimas que seguem presas. Há possibilidade de aumento no número de mortos, já que socorristas avistaram mais corpos entre os destroços.

