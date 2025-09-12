Democratas dos EUA acusam Trump de defender "colega golpista" ao travar guerra comercial com o Brasil

Donald Trump saiu em defesa de Bolsonaro, afirmando que STF está fazendo uma caça às bruxas. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Uma carta publicada por deputados democratas dos Estados Unidos na quinta-feira (11), acusa Donald Trump de usar as tarifas contra o Brasil para proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o texto chama de "seu colega golpista". O texto foi publicado ao fim do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), em que Bolsonaro e outros sete réus foram condenados.

"O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender seu colega golpista não só rompeu as relações EUA-Brasil, como também foi feito às custas das famílias americanas que foram impactadas pelo que são, na prática, impostos", diz trecho da carta, assinada pelos deputados Gregory W. Meeks, membro sênior do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Joaquin Castro, membro sênior do Subcomitê do Hemisfério Ocidental, e Sydney Kamlager-Dove, copresidente da Bancada Brasileira.

Os democratas afirmam ainda que "os Estados Unidos deveriam apoiar o Brasil" e pedem a Donald Trump que encerre imediatamente os seus esforços para minar a democracia brasileira e retire as tarifas. "Só então poderemos trabalhar para reconstruir esta parceria crucial", conclui a carta.

Leia a carta na íntegra

O sistema de Justiça brasileiro concluiu o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o considerou culpado de planejar um golpe para anular os resultados das eleições presidenciais de 2022, e os Estados Unidos devem apoiar o povo brasileiro enquanto este começa a superar essa ameaça à sua democracia. Esse caminho, no entanto, foi prejudicado pelos esforços do governo Trump para interferir nas instituições democráticas brasileiras, tendo imposto uma tarifa ilegal de 50% ao país para manipular esse processo judicial.

O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender seu colega golpista não só rompeu as relações EUA-Brasil, como também foi feito às custas das famílias americanas que foram impactadas pelo que são, na prática, impostos. Economia e segurança nacional americanas sofreram danos colaterais, já que o Brasil exporta cada vez mais seus produtos para a China em vez dos Estados Unidos.