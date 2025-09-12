Mundo

Após condenação de Bolsonaro
Democratas dos EUA acusam Trump de defender "colega golpista" ao travar guerra comercial com o Brasil

Deputados norte-americanos afirmaram que medida do presidente dos Estados Unidos impacta diretamente as famílias do país

