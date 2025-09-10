Cuba sofre novo apagão geral

Um novo apagão geral deixou Cuba às escuras nesta quarta-feira (10), no quinto episódio em menos de um ano, informaram as autoridades que investigam suas causas.

"Ocorreu uma desconexão total do Sistema Elétrico Nacional (SEN), que pode estar associada a uma pane inesperada" na central termoelétrica Antonio Guiteras, no centro da ilha, informou o Ministério de Minas e Energia em sua conta no X. "No entanto, as causas estão sendo investigadas", acrescentou a pasta.

Cuba, com 9,7 milhões de habitantes, enfrenta há mais de um ano uma severa crise de energia causada pela má condição da sua infraestrutura elétrica.

O serviço depende de oito termelétricas obsoletas e grupos geradores espalhados pela ilha, que precisam do escasso combustível disponível no país para funcionar, além de uma rede também desgastada.

A instalação de 28 parques fotovoltaicos, com ajuda da China, dos 52 previstos para este ano, tem ajudado a diminuir os cortes.

Desde outubro de 2024, Cuba enfrentou quatro apagões gerais, alguns de vários dias.

- Agonia e tristeza -

"Outro retrocesso, outro dia perdido. Agonia e tristeza, e para alguns, desespero. Não há trégua neste país, quando menos se espera, fica-se na escuridão", disse à AFP Alina Gutiérrez, uma dona de casa de 62 anos, que soube do novo corte de energia enquanto fazia compras em um hortifrúti em um bairro central de Havana.

Com pressa de voltar para casa, a mulher disse que deverá "coletar toda a água que for possível e esperar para ver quanto tempo isso dura".

Neste verão, quando o consumo de energia é maior por conta das altas temperaturas, os apagões programados foram ampliados, inclusive em Havana, onde costumavam ser menos prolongados.

De acordo com as autoridades, os cortes de eletricidade programados duraram, em média, quase 15 horas diárias em agosto e 16 em julho, em todo o país.

No domingo, cinco das quinze províncias da ilha ficaram sem luz por uma falha em uma linha da rede elétrica.

Ainda que o reparo tenha ocorrido em algumas horas, os apagões programados não dão trégua à população.