Crianças a partir de cinco anos terão aulas de segurança com armas no Tennessee

Ainda não há clareza sobre como serão as aulas de segurança com armas para crianças no Tennessee. Antonio Valiente / Agencia RBS

Crianças a partir de cinco anos começarão a ter aulas de segurança com armas de fogo no Tennessee, primeiro Estado norte-americano a aprovar uma lei deste tipo. Em 2024, o legislativo estadual aprovou um projeto de lei que determina os cursos.

A medida entra em vigor a partir do início do novo ano letivo (2025-2026), cujas aulas costumam começar entre agosto e setembro. O curso será anual e obrigatório para os estudantes até a conclusão do Ensino Médio.

O Departamento de Educação Estadual publicou diretrizes que estabelecem que alunos de cinco a oito anos devem, por exemplo, ser capazes de distinguir entre uma arma falsa e uma arma real. O texto acrescentou que também devem aprender a "demonstrar uma atitude responsável em relação às armas de fogo" e a identificar as partes de uma arma, como o gatilho ou o cano.

Medida inédita

O Tennessee é o primeiro Estado a aprovar uma lei que determina aulas de segurança no uso de armas para crianças, mas Utah e Arkansas também adotaram legislações semelhantes recentemente.

As diretrizes estaduais não especificam como os educadores devem ensinar o tema, nem quanto tempo o curso deve durar: indicam apenas que os instrutores não devem usar "munições reais, disparos reais ou armas reais", e que devem ser "neutros em relação ao seu ponto de vista sobre temas políticos".

As autoridades escolares podem convidar a polícia ou especialistas em saúde pública para ajudar nas aulas.

Ataques

Os defensores da medida afirmam que é uma forma de responder aos tiroteios nas escolas, que são frequentes nos Estados Unidos, país que tem mais armas do que pessoas.

As armas são a principal causa de morte entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos, segundo funcionários de saúde pública locais. O país tem a maior taxa de mortes por violência com armas entre os países desenvolvidos.

Ataque no fim de agosto

Escola católica foi alvo de tiroteio em Minneapolis, nos Estados Unidos. Duas crianças morreram no ataque. Tom BAKER / AFP

Dois alunos de uma escola católica foram baleados e morreram em 27 de agosto. Uma atiradora atacou a escola da Igreja da Anunciação, em Minneapolis, e abriu fogo contra alunos e professores.