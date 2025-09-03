Crianças a partir de cinco anos terão aulas de segurança com armas no Tennessee

Crianças a partir de cinco anos começarão a ter aulas de segurança com armas de fogo no Tennessee, primeiro Estado norte-americano a aprovar uma lei deste tipo. Em 2024, o legislativo estadual aprovou um projeto de lei que determina os cursos.
A medida entra em vigor a partir do início do novo ano letivo (2025-2026), cujas aulas costumam começar entre agosto e setembro. O curso será anual e obrigatório para os estudantes até a conclusão do Ensino Médio.
O Departamento de Educação Estadual publicou diretrizes que estabelecem que alunos de cinco a oito anos devem, por exemplo, ser capazes de distinguir entre uma arma falsa e uma arma real. O texto acrescentou que também devem aprender a "demonstrar uma atitude responsável em relação às armas de fogo" e a identificar as partes de uma arma, como o gatilho ou o cano.
Medida inédita
O Tennessee é o primeiro Estado a aprovar uma lei que determina aulas de segurança no uso de armas para crianças, mas Utah e Arkansas também adotaram legislações semelhantes recentemente.
As diretrizes estaduais não especificam como os educadores devem ensinar o tema, nem quanto tempo o curso deve durar: indicam apenas que os instrutores não devem usar "munições reais, disparos reais ou armas reais", e que devem ser "neutros em relação ao seu ponto de vista sobre temas políticos".
As autoridades escolares podem convidar a polícia ou especialistas em saúde pública para ajudar nas aulas.
Ataques
Os defensores da medida afirmam que é uma forma de responder aos tiroteios nas escolas, que são frequentes nos Estados Unidos, país que tem mais armas do que pessoas.
As armas são a principal causa de morte entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos, segundo funcionários de saúde pública locais. O país tem a maior taxa de mortes por violência com armas entre os países desenvolvidos.
Ataque no fim de agosto
Dois alunos de uma escola católica foram baleados e morreram em 27 de agosto. Uma atiradora atacou a escola da Igreja da Anunciação, em Minneapolis, e abriu fogo contra alunos e professores.
Dezenas de pessoas foram baleadas durante uma missa que era realizada no local antes do início das aulas. A autora estava no estacionamento, disparou através das janelas da igreja e depois cometeu suicídio.