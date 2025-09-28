Criação de dois Estados é solução para conflito entre Israel e Palestina, diz ministro de Omã

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr bin Hamad Al Busaidi, afirmou que o conflito entre Israel e o povo palestino já dura tempo demais e que a solução está na criação de dois Estados. "Há tempo demais que este conflito persiste. O sofrimento tornou-se insuportável e chegou a hora de pôr fim à ocupação, acabar com esta injustiça e devolver ao povo palestino seus direitos legítimos através da aplicação da solução de dois Estados, que é o único caminho viável para uma paz justa e duradoura que ponha fim a décadas de conflitos e privações na região", disse Al Busaidi, em discurso na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) neste sábado.