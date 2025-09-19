Crescimento da economia espanhola em 2024 é revisado para cima, em 3,5%

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revisou para cima o crescimento do Produto Interno Bruto espanhol em 2024, a 3,5%, três décimos acima da última estimativa, segundo uma revisão habitual do órgão.

O crescimento do PIB de 2023 foi, no entanto, revisado para baixo, a 2,5%, dois décimos abaixo do cálculo anterior, informou o INE nesta sexta-feira(19) em nota.

O PIB de 2022 também foi alterado, com um crescimento de 6,4%, dois décimos a mais que o anunciado. Este dado já é definitivo, enquanto os relativos aos dois últimos anos são provisórios e serão revisados novamente em setembro de 2026, lembrou o INE.

As alterações fazem parte do ciclo habitual de revisões dos três últimos anos realizado pelo instituto e o Banco da Espanha, utilizando dados do governo.

As previsões para o futuro próximo da quarta maior economia da zona euro continuam otimistas, segundo o governo espanhol, que na terça-feira aumentou um décimo, para 2,7%, a previsão de crescimento do PIB em 2025.

"Também temos perspectivas positivas até o ano de 2028, com um crescimento robusto, equilibrado e sustentado em bases sólidas", celebrou o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, que espera a aceleração da economia se mantenha e o crescimento seja ainda maior este ano.

No primeiro trimestre de 2025, o PIB espanhol continuou sua trajetória positiva e avançou 0,6%, enquanto o segundo registrou um aumento de 0,7%.

Assim como o governo, o Banco da Espanha elevou nesta semana sua previsão de crescimento para 2025, a 2,6%, dois décimos acima de sua última estimativa e um acima das projeções do Fundo Monetário Internacional (2,5%).