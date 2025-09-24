Cratera de 50 metros de profundidade se abre no centro de Bangkok

Uma cratera de aproximadamente 50 metros de profundidade e 900 metros quadrados se abriu nesta quarta-feira (24) em uma avenida movimentada no centro de Bangkok, capital da Tailândia. O incidente ocorreu em frente ao Hospital Vajira e foi provocado por obras do metrô na região, segundo autoridades locais.
Equipes de emergência foram acionadas e conseguiram conter o avanço do buraco. O hospital suspendeu o atendimento a novos pacientes devido à instabilidade no local. O tráfego na área também foi interrompido.
Imagens divulgadas pela imprensa tailandesa mostram o momento em que a cratera se formou, engolindo dois postes de energia e um caminhão-reboque da polícia. Outros veículos conseguiram recuar a tempo, mas um carro ficou na beira do buraco.
O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, confirmou que o deslizamento de terra foi causado por movimentações relacionadas às obras do metrô. Já o prefeito de Bangkok, Chadchart Sittipunt, informou que um cano estourou, afetando também o fornecimento de água e energia na região.
Por volta do meio-dia (2h em Brasília), autoridades disseram ter estabilizado o solo e seguem monitorando a área.