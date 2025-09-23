Coreia do Sul condena CEO de empresa de baterias a 15 anos de prisão por incêndio

O CEO de uma empresa sul-coreana de baterias de lítio foi condenado nesta terça-feira a 15 anos de prisão por um incêndio em uma fábrica em 2024 que matou 23 trabalhadores.

O tribunal distrital de Suwon impôs a longa sentença ao CEO da Aricell, Park Soon kwan, por considerar que as práticas da empresa priorizavam os lucros sobre a segurança dos trabalhadores, segundo documentos judiciais.

O incêndio de junho de 2024 na fábrica de baterias de lítio matou 23 pessoas, a maioria cidadãos chineses, em um dos piores desastres industriais da Coreia do Sul nos últimos anos.

Park foi condenado por violar a Lei de Penalidades para Acidentes Graves e a Lei de Segurança e Saúde Industrial, de acordo com os documentos do tribunal.

"Um fator crítico foi que a rota de saída de emergência estava localizada em uma área normalmente proibida para trabalhadores terceirizados, o que se tornou uma das principais razões pelas quais perderam a vida", indicou o tribunal.

O filho de Park, que era o gerente-geral da empresa, também foi condenado a 15 anos de prisão e recebeu multa de um milhão de wons (717 dólares, 3.800 reais).

"Este incêndio não foi uma tragédia imprevisível, mas um desastre que poderia ter acontecido a qualquer momento", afirmou o tribunal.

Na audiência final em julho, Park pediu desculpas às famílias.