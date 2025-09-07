Coreia do Sul anuncia acordo com EUA sobre a libertação de trabalhadores detidos em fábrica na Geórgia

A operação aconteceu no dia 4 de setembro. Bureau of Alcohol,Tobacco,Firearms and Explosives (ATF) Atlanta Field Division / Reprodução

O governo da Coreia do Sul afirmou neste domingo (7) ter chegado a um acordo com os EUA sobre a libertação de trabalhadores sul-coreanos detidos em uma fábrica vinculada à montadora Hyundai e à LG Energy Solution.

O chefe de gabinete presidencial sul-coreano, Kang Hoon-sik, anunciou que negociações sobre a libertação dos trabalhadores foram finalizadas e que ainda faltam algumas medidas administrativas não especificadas a serem tomadas. Ele ainda disse que a Coreia do Sul planeja enviar um avião fretado para levar os trabalhadores de volta para casa.

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, disse no sábado (6) que mais de 300 sul-coreanos estavam entre as 475 pessoas detidas.

O que aconteceu

A operação aconteceu no dia 4 de setembro em uma fábrica vinculada à montadora Hyundai e à LG Energy Solution, ambas empresas sul-coreanas.

A unidade fica na cidade de Ellabell, a 369 quilômetros de Atlanta, capital da Geórgia. A fábrica produz baterias para produtos elétricos.

Os trabalhadores foram algemados e tiveram os tornozelos acorrentados, segundo a agência AFP. Posteriormente, os detidos foram embarcados em um ônibus.

Steven Schrank, agente responsável pela Homeland Security Investigations no Estado, disse em entrevista coletiva que a ação foi resultado de uma investigação de meses sobre supostas contratações ilegais e se tratou da "maior operação em um único local" na história de duas décadas da agência.

Segundo Schrank, alguns trabalhadores entraram ilegalmente nos EUA, enquanto outros estavam com vistos expirados ou isentos de visto, mas proibidos de trabalhar. A maioria dos detidos foi levada a um centro de detenção em Folkston, Geórgia.

Documentos judiciais indicam que os promotores não sabem quem contratou os chamados "centenas de estrangeiros ilegais".

"A identidade da empresa ou contratante que contratou os estrangeiros ilegais é atualmente desconhecida", diz o documento assinado pelo escritório do procurador dos EUA.