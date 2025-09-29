Contaminantes eternos 'tóxicos' são detectados no sangue de comissária europeia

Para alertar simbolicamente sobre o perigo dos "contaminantes eternos" (PFAS), a comissária europeia do Meio Ambiente, Jessika Roswall, se submeteu a um exame de sangue neste verão, cujo resultado saiu nesta segunda-feira (29).

"Não sou uma exceção (...). Os resultados demonstram que tenho PFAS no sangue, em particular substâncias tóxicas para a saúde reprodutiva", declarou Roswall durante uma coletiva de imprensa sobre o estado da natureza na Europa.

Segundo sua equipe, Roswall testou positivo para seis dos treze PFAS analisados, três dos quais são considerados nocivos para a saúde reprodutiva, e alguns superam os níveis recomendados.

Os PFAS (substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas) são químicos sintéticos extremamente persistentes no meio ambiente.

Eles são utilizados em têxteis, embalagens alimentares, utensílios de cozinha e cosméticos devido às suas propriedades antiaderentes, impermeáveis e resistentes ao calor, mas podem causar efeitos adversos, como aumento do colesterol, câncer, problemas de fertilidade e alterações no desenvolvimento fetal.

A União Europeia apresentará em 2026 uma proposta para proibir os PFAS em produtos de consumo cotidianos (como caixas de pizza e roupa), com exceções para os setores considerados essenciais, como o médico.

Inicialmente, esperava-se que esta proposta legislativa fosse apresentada no final de 2025, mas as negociações com a indústria são complexas.