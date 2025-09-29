Consórcio liderado pela Arábia Saudita comprará empresa de jogos eletrônicos EA por US$ 55 bi

A empresa americana Electronic Arts (EA), produtora do popular jogo de futebol para videogames EA Sports FC e do jogo de simulação social The Sims, anunciou nesta segunda-feira (29) sua aquisição por um consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita por 55 bilhões de dólares (293 bilhões de reais).

O consórcio também é formado por fundos de investimento americanos, entre eles a Affinity Partners, empresa com sede em Miami fundada por Jared Kushner, ex-conselheiro da Casa Branca e genro do presidente Donald Trump.

A EA, que além do EA Sports FC (antes FIFA) é conhecida por franquias populares como Madden NFL e Battlefield, registrou receitas de 7,5 bilhões de dólares (40 bilhões de reais) em seu último exercício fiscal.

A concretização da operação de compra, que ainda precisa da aprovação dos acionistas da EA e das autoridades reguladoras, está prevista para o início de 2027.

Em um comunicado, Andrew Wilson, presidente e diretor-executivo da EA, destacou o trabalho dos funcionários da companhia e disse que a aquisição ajuda a "abrir novas oportunidades a nível global".

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) já possui uma participação de 9,9% na EA e renovará seu investimento atual como parte da transação.

O acordo será financiado com cerca de 36 bilhões de dólares (192 bilhões de reais) em capital dos membros do consórcio e 20 bilhões de dólares (106 bilhões de reais) em dívida comprometida pelo JPMorgan Chase.

Após a conclusão do negócio, a EA deixará de ser negociada na Bolsa de Valores Nasdaq, mas manterá sua sede em Redwood City, Califórnia, e continuará sendo liderada por Wilson.

O acordo representa o mais recente grande investimento do PIF no setor, enquanto a Arábia Saudita busca diversificar sua economia além das receitas do petróleo.

- Jogos famosos -

A Electronic Arts é conhecida mundialmente pelo seu jogo FIFA, uma simulação de futebol atualizada todos os anos de 1993 até 2023, quando a empresa perdeu a licença após um desacordo financeiro com essa organização.

Apesar da mudança de nome, o jogo - agora chamado EA Sports FC - manteve amplamente sua base de jogadores, a ponto de se tornar o mais vendido na Europa Ocidental em 2023, ano do lançamento da primeira edição: EA Sports FC 2024.

Além do futebol, o grupo da Califórnia publica, sob licença, Madden (futebol americano em colaboração com a liga NFL), NHL (hóquei), UFC (artes marciais mistas) e F1 (Fórmula 1).

A produtora também é proprietária da franquia The Sims, um jogo que permite criar um avatar e desenvolver personagens e uma cidade em um mundo virtual.

Vinte e cinco anos após seu lançamento, este universo continua atraindo novos adeptos. Em maio de 2024, a EA revelou que 85 milhões de pessoas jogavam a última versão, The Sims 4.

O grupo californiano também aguarda o lançamento da nova versão de seu jogo de tiro em primeira pessoa Battlefield, chamado Battlefield 6.

Após ver seus rendimentos dispararem durante os anos posteriores à pandemia de covid-19 (+32% entre 2021 e 2023), a empresa enfrentou, assim como o setor em geral, uma desaceleração (-1,3% em seu exercício fiscal de 2025, encerrado no final de março).

A EA foi fundada por um ex-funcionário da Apple, Trip Hawkins, em 1982.