Conselho de Segurança da ONU reimpõe sanções ao Irã; países apontam violação de acordo de programa nuclear

Dos 15 membros do conselho, apenas quatro votaram a favor do projeto apresentado por China e Rússia para adiar a medida. Erick Kanalstein / UN Photo

Em votação nesta sexta-feira (26), o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu reimpor sanções ao Irã.

Durante a votação, o conselho rejeitou os esforços de última hora da China e da Rússia para adiar a medida, que deve passar a valer a partir das 21h (horário de Brasília).

Dos 15 membros do conselho, apenas quatro votaram a favor do projeto de resolução apresentado pelos dois países. França, Alemanha e Reino Unido acusam Teerã de violar um acordo de 2015 que visava impedir o país de construir uma bomba nuclear, o que o Irã nega.

O que são as sanções

Quando implementadas, essas sanções podem congelar novamente os ativos iranianos no exterior, interromper acordos de armas com Teerã e penalizar qualquer desenvolvimento do programa de mísseis balísticos do Irã, entre outras medidas que pressionam a já abalada economia do país.

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, disse, também nesta sexta-feira, que seu país permanecerá dentro do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), mesmo que as sanções da ONU voltem a entrar em vigor neste fim de semana.

— Não temos intenção de abandonar o TNP — afirmou Pezeshkian a jornalistas à margem da Assembleia Geral da ONU, após advertir que as potências estrangeiras buscam "um pretexto superficial para incendiar a região".

Acordo entre Teerã e Moscou

Antes da reimposição das sanções, na manhã desta sexta, Irã e Rússia assinaram um acordo de 25 bilhões de dólares (R$ 134 bilhões) para a construção de centrais nucleares na República Islâmica.