Comissão Europeia libera 1 bilhão de euros à Ucrânia e indica que pode antecipar mais recursos

A Comissão Europeia, o principal órgão executivo da União Europeia (UE), desembolsou uma parcela adicional de 1 bilhão de euros do seu empréstimo excepcional de assistência à Ucrânia. Os recursos liberados serão reembolsados com valores de ativos estatais russos imobilizados na UE.

No total, a contribuição da UE para a iniciativa de empréstimos no âmbito do acordo de assistência à Ucrânia chega a 18,1 bilhões de euros. O programa liderado pelo G7 tem o propósito de oferecer, coletivamente, aproximadamente 45 bilhões de euros em apoio financeiro à Ucrânia diante da guerra promovida pela Rússia.

Considerando essa liberação, o total de empréstimos concedidos pela Comissão à Ucrânia dentro do programa atinge 4 bilhões de euros desde o início do ano . As discussões com a Ucrânia sobre o calendário para os desembolsos subsequentes estão em curso, informou a Comissão em comunicado.