Começa o julgamento de Ryan Routh, acusado de tentar matar Trump em setembro de 2024

O julgamento contra um homem acusado de planejar o assassinato de Donald Trump na Flórida em um campo de golfe no ano passado começou perante um grande júri nesta quinta-feira (11).

Depois de três dias de seleção de jurados, o processo entrou em sua fase principal.

Em uma situação incomum, Ryan Routh, de 59 anos, está representando a si mesmo no julgamento em Fort Pierce, Flórida, cuja previsão de duração é entre duas e quatro semanas.

O residente do Havaí, que não tem formação jurídica, está acusado de tentativa de homicídio, agressão a um agente federal e crimes relacionados com armas de fogo. Se for condenado, poderá enfrentar prisão perpétua.

Poucos minutos depois de sua declaração inicial, a juíza Aileen Cannon o interrompeu enquanto ele falava sobre a história da humanidade e os conflitos ao redor do mundo, segundo a imprensa americana.

Logo depois, a juíza determinou que as alegações iniciais estavam encerradas e solicitou à Promotoria que apresentasse sua primeira testemunha.

Routh foi preso em 15 de setembro depois que um agente do Serviço Secreto viu o cano de um rifle saindo dos arbustos no perímetro do campo de golfe de West Palm Beach, onde Trump estava jogando antes das eleições de novembro.

O agente abriu fogo e Routh, que fugiu em um veículo, foi preso pouco depois.

O incidente ocorreu em meio a medidas de segurança reforçadas para Trump após uma tentativa de assassinato em 13 de julho, quando Matthew Crooks, de 20 anos, disparou várias vezes durante um comício, e um dos tiros atingiu levemente a orelha direita do então candidato.

O ataque, no qual um participante do comício morreu, acabou sendo um ponto de inflexão para o retorno de Trump ao poder.

Crooks foi imediatamente abatido pelas forças de segurança e sua motivação continua desconhecida.

A juíza Aileen Cannon foi nomeada por Trump durante seu primeiro mandato como presidente (2017-2021).