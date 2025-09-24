Combate à desinformação de governos autoritários precisa de coordenação global, diz Costa

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que é preciso uma coordenação global para combater a desinformação disseminada por governos autoritários e que a tecnologia não "pertence" a ninguém, já que historicamente também serviu a causas democráticas, em discurso preparado para a segunda reunião da iniciativa "Em defesa da democracia: lutando contra o extremismo", nesta quarta-feira, 24.

"Só porque algumas pessoas usam a internet para espalhar veneno não significa que devemos desistir da tecnologia. Precisamos mostrar que ela pode fortalecer a liberdade e o discurso público", disse, ao mencionar que defender a democracia significa "mantê-la viva, aberta e renovada".

Para Costa, a democracia pode "perder" se for confrontada com o progresso tecnológico. O presidente do Conselho Europeu afirmou que, na verdade, é preciso aprender a fortalecer a democracia com as ferramentas que o progresso tecnológico oferece.