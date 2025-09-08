Seis pessoas morrem em ataque a tiros em Jerusalém

Pelo menos seis pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um ataque a tiros em Jerusalém nesta segunda-feira (8), segundo os serviços de socorro israelenses. Entre os feridos, cinco estão em estado grave.

O ataque ocorreu em um importante cruzamento na entrada norte da cidade, em uma estrada que leva a assentamentos judaicos localizados em Jerusalém Oriental. Em comunicado, o grupo islamista Hamas, em guerra contra Israel na Faixa de Gaza, celebrou a ação e afirmou que os agressores eram palestinos.

Enquanto a polícia diz que os agressores atiraram contra pessoas que esperavam em uma parada de ônibus, a mídia israelense afirma que os suspeitos também entraram em um ônibus e abriram fogo dentro dele.

"Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", indicou o Hamas em um comunicado. As identidades dos autores do ataque não foram confirmadas até o momento.

As equipes médicas "declararam a morte de quatro vítimas, entre eles um homem de uns 50 anos e três homens de cerca de 30", segundo o Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha. Mais tarde, as autoridades confirmaram as mortes de mais duas pessoas, uma mulher e um homem, em hospitais da cidade.

A imprensa local publicou as identidades de quatro vítimas, que eram judeus ultraortodoxos. Em Madri, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que uma vítima tinha nacionalidade espanhola.

— Um agente de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente e neutralizaram os atacantes — sinalizou a polícia.

"Foi uma cena muito difícil", declarou o enfermeiro Fadi Dekaidek em comunicado publicado pelos serviços de emergência. "Os feridos estavam no chão, perto de uma parada de ônibus. Alguns estavam inconscientes".

O gabinete do primeiro-ministro israelense informou que Benjamin Netanyahu se reuniu com responsáveis pelos serviços de segurança após o ataque. Ele também esteve no local do atentado nesta segunda-feira.