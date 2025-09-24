China reduzirá emissões de gases de efeito estufa entre 7% e 10% até 2035

A China vai reduzir suas emissões de gases de efeito estufa entre 7% e 10% até 2035, anunciou, nesta quarta-feira (24), o presidente chinês, Xi Jinping, à Assembleia Geral da ONU.

Em um vídeo, Xi antecipou os novos compromissos da China para combater as mudanças climáticas, depois que o presidente americano, Donald Trump, chamou de "farsa" este fenômeno que ameaça o planeta.

O anúncio de Xi também contrasta com os problemas da União Europeia para apresentar uma frente unificada para renovar seus compromissos climáticos, a poucas semanas da conferência internacional das Nações Unidas sobre o tema, a COP30, em Belém do Pará.