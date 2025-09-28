China inaugura a ponte mais alta do mundo

Foi liberada para tráfego neste domingo (8), a ponte mais alta do planeta. A estrutura está localizada na província de Guizhou, no sul da China. As informações são do g1.

A ponte atravessa o Cânion Huajiang e promete reduzir o tempo de viagem entre as cidades da região, de duas horas para apenas alguns minutos.

A estrutura possui 625 metros de altura no ponto mais elevado, próximo à altura do maior arranha-céu chinês, a Shanghai Tower (632 metros), e possui 1.420 metros de comprimento. Segundo a agência estatal Xinhua, a nova ponte é um marco de engenharia.

A construção da obra durou três anos e teve um custo superior a 2 bilhões de yuans (cerca de R$ 1,5 bilhão). Nas imagens é possível ver a ponte envolta em nuvens.

País lidera ranking das pontes gigantes

A China segue dominando o cenário mundial quando o assunto é megainfraestruturas. Das 20 pontes mais altas do mundo, 18 estão na China. Antes da inauguração deste domingo, o título de ponte mais alta era da Beipanjiang, na mesma província de Guizhou, com 565 metros de altura.