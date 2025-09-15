China e EUA definem "base" para acordo sobre o TikTok, anuncia secretário americano

Plataforma de vídeos curtos quase foi suspensa dos Estados Unidos. FellowNeko / stock.adobe.com

Os Estados Unidos e a China definiram uma "base" para um acordo sobre o aplicativo TikTok, anunciou nesta segunda-feira (15) o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, no segundo dia de negociações comerciais entre os dois países em Madri.

— Temos uma base para um acordo sobre o TikTok — declarou Bessent a jornalistas, acrescentando que o pacto será finalizado em uma ligação na sexta-feira (19) entre os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping.

A saga do TikTok já dura mais de um ano e começou após o ex-presidente Joe Biden ter sancionado a Lei de Proteção aos Americanos contra Adversários Estrangeiros (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), que proibia a ação da plataforma de compartilhamento de vídeos nos EUA caso suas operações não fossem vendidas a um proprietário que não fosse "controlado por um adversário estrangeiro".

