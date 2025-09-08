Chefe do Pentágono faz visita surpresa a Porto Rico

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, realizou nesta segunda-feira (8) uma visita surpresa a Porto Rico e a um navio no Caribe, informaram fontes oficiais, depois de os Estados Unidos terem mobilizado uma dezena de caças F-35 como parte de suas operações antidrogas.

Hegseth esteve acompanhado pelo oficial militar de mais alta patente dos Estados Unidos, o general Dan Caine, e ambos foram recebidos por Jenniffer González-Colón, a governadora do território, que anunciou a visita em uma publicação no X.

González agradeceu a Trump "e a seu governo por reconhecer o valor estratégico que Porto Rico tem para a segurança nacional dos Estados Unidos e a luta contra os cartéis da droga em nosso hemisfério, perpetuada pelo narcoditador Nicolás Maduro".

Os Estados Unidos afirmam que Maduro comanda um cartel de narcotráfico e recentemente duplicaram para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) a recompensa por informações que levem à sua captura.

Um funcionário do Departamento de Defesa (renomeado como de Guerra por Trump) confirmou que Hegseth havia viajado a Porto Rico, mas não forneceu mais detalhes.

Hegseth também visitou o USS Iwo Jima, um dos oito navios da Marinha no Caribe, segundo uma publicação no X de uma conta do Pentágono.

A publicação incluía um vídeo de Hegseth dirigindo-se ao pessoal militar a bordo do navio, com o chefe do Pentágono dizendo-lhes que estavam trabalhando para "pôr fim ao envenenamento do povo americano", em alusão ao narcotráfico.

A visita ocorre uma semana depois de os Estados Unidos terem realizado um ataque contra uma suposta embarcação de contrabando de drogas procedente da Venezuela, uma ação que, segundo Trump, matou 11 supostos membros da quadrilha Tren de Aragua.

As tensões entre Washington e Caracas aumentaram posteriormente, depois de o Pentágono acusar a Venezuela de assediar seus navios no Caribe com voos rasantes, enquanto Maduro também denunciou a mobilização militar dos EUA na região.

Há oito navios da Marinha americana destacados na região, sete no Caribe e um no Pacífico, além dos 10 caças F-35 enviados a Porto Rico.

Trump prometeu na sexta-feira derrubar aviões militares venezuelanos se representarem um perigo para as forças americanas.

As embarcações de contrabando de drogas costumam ser interceptadas e suas tripulações presas assim que são identificadas, o que torna o ataque americano da semana passada contra os supostos traficantes um fato extremamente raro.

O governo de Trump designou a Tren de Aragua como organização terrorista no início deste ano, o que lhe permite, segundo sua própria legislação, utilizar força letal contra supostos membros do grupo sem o devido processo.

Funcionários americanos, incluindo Hegseth, afirmaram que os ataques direcionados contra os cartéis da droga continuarão.