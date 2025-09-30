Generais e almirantes gordos são "má imagem" para os EUA, afirma chefe do Pentágono

Pete Hegseth foi nomeado por Donald Trump. ANDREW HARNIK / POOL / AFP

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira (30) que é preciso manter padrões rigorosos de aptidão física para as forças armadas norte-americanas e que é ináceitável militares de alta patente serem "gordos".

— É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono liderando comandos em todo o país; no mundo, é uma má imagem — declarou Hegseth durante uma reunião de oficiais em uma base militar em Quantico, Virgínia. — É ruim, e não é quem somos.

Ele afirmou ainda que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam ser reformadas para acabar com "décadas de decadência". Ele também declarou o fim do "lixo ideológico", citando como exemplos preocupações com mudança climática, bullying, líderes "tóxicos" e promoções baseadas em raça ou gênero.