Centenas de pessoas prestam última homenagem a Claudia Cardinale em Paris

Centenas de pessoas compareceram, nesta terça-feira (30), em Paris, ao funeral da atriz franco-italiana Claudia Cardinale, lenda do cinema que faleceu na semana passada aos 87 anos na região de Paris.

Entre os presentes, havia personalidades políticas, como a ministra da Cultura, Rachida Dati, e o ex-ministro Jack Lang e os intérpretes franceses Yvan Attal e Nicolas Bedos, conforme constatado por um jornalista da AFP.

O caixão da atriz foi transportado para o interior da igreja de São Roque, no centro de Paris, sob os aplausos da multidão e ao som da música de "Era uma vez no Oeste", composta por Ennio Morricone.

Cardinale compartilhou protagonismo com Charles Bronson e Henry Fonda neste filme de 1968 dirigido por Sergio Leone, em um de seus papéis de maior destaque.

"Como de costume, minha mãe tomou sua partida como um trem em movimento", disse sua filha Claudia, que agradeceu à Tunísia por ter organizado uma missa na terça-feira em La Goulette, onde sua mãe nasceu em 15 de abril de 1938.

Ícone mundial do cinema, Cardinale atuou em mais de 150 filmes com diretores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks ou Sergio Leone.