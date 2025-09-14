Catar pede que comunidade internacional aplique punições a Israel após ataque em Doha

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou neste domingo, 14, que é hora de a comunidade internacional parar de "usar dois pesos e duas medidas" e punir Israel pelo que chamou de crimes. As declarações foram feitas à margem de encontro de chanceleres de países árabes e muçulmanos, que discutiu neste domingo uma resposta unificada para o ataque do governo israelense ao Hamas ocorrido em Doha.

Também ministro das Relações Exteriores catariano, Al Thani disse que o país segue comprometido em alcançar um cessar-fogo em Gaza, em conjunto com Egito e Estados Unidos. Mas a ofensiva israelense que matou seis pessoas em solo catariano representou "um ataque ao próprio princípio da mediação", de acordo com ele.

"É hora de a comunidade internacional parar de aplicar dois pesos e duas medidas e punir Israel por todos os crimes que cometeu", comentou o premiê, em transmissão posteriormente divulgada pelo governo do Catar de uma reunião a portas fechadas.

Ainda não houve resposta do governo israelense, que está recebendo o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, neste fim de semana. O principal diplomata do presidente norte-americano, Donald Trump, visitou neste domingo o Muro das Lamentações, em Jerusalém, acompanhado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Após o compromisso, Netanyahu postou em sua conta no X que a visita de Rubio é prova da resiliência e da força da relação entre EUA e Israel, que "nunca foi tão forte". Fonte: Associated Press