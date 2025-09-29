Catar, Jordânia, EAU e Arábia Saudita saúdam esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza

Os ministros das Relações Exteriores do Catar, da Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), da Indonésia, do Paquistão, da Turquia, da Arábia Saudita e do Egito saudaram a liderança do presidente dos EUA, Donald Trump, pelos esforços para acabar com a guerra em Gaza, em declaração conjunta publicada nesta segunda-feira. O texto ressalta a confiança dos países na capacidade do republicano encontrar um caminho para a paz.
"Eles enfatizam a importância da parceria com os Estados Unidos na garantia da paz na região. Nesse sentido, os ministros saúdam o anúncio do presidente Trump sobre sua proposta para acabar com a guerra, reconstruir Gaza, prevenir o deslocamento do povo palestino e avançar em direção a uma paz abrangente, bem como seu anúncio de que não permitirá a anexação da Cisjordânia", acrescenta.
De acordo com o comunicado, os ministros dos países afirmam prontidão para se engajar de forma positiva e construtiva com os Estados Unidos e as partes envolvidas para finalizar o acordo e garantir sua implementação, de maneira que assegure paz, segurança e estabilidade para os povos da região.
Ainda, o texto ressalta que os representantes reafirmam o compromisso conjunto de trabalhar com os americanos para acabar com a guerra em Gaza por meio de um acordo abrangente que assegure a entrega irrestrita de ajuda humanitária suficiente a Gaza, sem deslocamento dos palestinos, a libertação de reféns, um mecanismo de segurança que garanta a segurança de todos os lados, a retirada completa de Israel, a reconstrução de Gaza e a criação de um caminho para uma paz justa com base na solução de dois Estados.