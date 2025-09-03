Caso Epstein: Estados Unidos divulgam mais de 33 mil páginas sobre investigação

Bilionário e amigo de Trump morreu na prisão em 2019. HO / Palm Beach County Sheriff's Department / AFP

O Comitê de Supervisão e Reforma dos Estados Unidos divulgou mais de 33 mil páginas de arquivos relacionados ao esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, nesta terça-feira (2).

— Estamos no processo de carregar esses documentos para alcançar total transparência, de modo que todos nos Estados Unidos possam vê-los — disse o presidente do comitê, James Comer.

O bilionário e amigo de Donald Trump morreu em 2019 na prisão. Em julho deste ano, o debate sobre a divulgação de provas do caso dividiu opiniões, principalmente entre os apoiadores do presidente dos Estados Unidos.

Entre os defensores de Trump, existem aqueles que acreditam na tese de que Epstein teria sido assassinado por algum nome presente na suposta "lista de clientes" de Jeffrey. Há também os que entendem que o governo governo dos EUA não estaria lidando com a situação com completa transparência.

Uma pesquisa, também de julho, apontou que a maior parte dos norte-americanos e dos republicanos acredita que o governo Trump estaria escondendo detalhes sobre o caso.

Os deputados Thomas Massie, do Partido Republicano, e Ro Khanna, do Partido Democrata, apresentaram uma proposta que exige que a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, torne públicos todos os documentos não confidenciais relacionados ao caso Jeffrey Epstein, sob posse do Departamento de Justiça, incluindo arquivos do FBI e de procuradores federais. A iniciativa será detalhada em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3), com a presença de vítimas de Epstein, conforme a Folha de S. Paulo.

O presidente da Câmara, Mike Johnson (Republicano), criticou a proposta, afirmando que o texto foi “mal redigido” e não protege adequadamente a identidade das vítimas. Segundo ele, a medida é “irrelevante” diante da divulgação já realizada de milhares de páginas pelo comitê responsável.

O comitê também intimou o Departamento de Justiça e o espólio de Epstein para obter documentos adicionais, além de convocar Ghislaine Maxwell — ex-parceira e cúmplice condenada de Epstein — para prestar depoimento.

Esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

De acordo com as acusações, entre 2002 e 2005, o bilionário pagava para que meninas fossem até os imóveis de luxo dele e realizassem atos sexuais. As menores também eram pagas para "recrutar" outras garotas.

Dezenas de mulheres o acusaram de forçá-las a prestar serviços sexuais em sua ilha particular no Caribe e em suas propriedades em Nova York, Flórida e Novo México, nos Estados Unidos.

Virginia Giuffre, uma das principais acusadoras de Epstein, afirmou ter tido relações sexuais com vários políticos e líderes financeiros proeminentes, incluindo George Mitchell, ex-senador dos EUA, e Bill Richardson, ex-governador do Estado do Novo México. Em 2008, ele confessou ter pedido para que uma menor de idade se prostituísse.

Nomes de mais de 150 pessoas mencionadas no processo movido por Virginia foram mantidos sob sigilo até o ano passado, quando a juíza federal que supervisiona o caso, Loretta Preska, decidiu que não havia justificativa legal para mantê-los privados.

Quem era Jeffrey Epstein

O empresário e investidor começou a carreira como professor de matemática e física da Dalton School, escola de elite em Nova York. Por indicação do pai de um aluno, ele conseguiu um emprego no banco de investimentos Bear Stearns em 1976.

Anos depois, se tornou sócio da empresa e, em 1982, fundou sua própria companhia de investimentos, a J. Epstein and Co.

Epstein se aproximou de grandes nomes da elite dos Estados Unidos, incluindo Donald Trump — na época influente empresário sem envolvimento direto com a política — e o político democrata Bill Clinton. Além disso, ele também tinha relações com o Príncipe Andrew, acusado de ter abusado de menores de idade.